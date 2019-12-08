Kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haberler » Güncel » Kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı - Haber

Kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

08.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:34

'nın ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Sürücü A.K yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu Abdi İpekçi Caddesi'den Leylak Sokak'a dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki A.D'ye çarptı.

Ağır yaralanan A.D, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K. ise daha sonra ilçe karakoluna gelerek teslim oldu

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kamyonun çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler