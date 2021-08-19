Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da seyir halindeki kamyonun çarptığı 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da seyir halindeki kamyonun çarptığı 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlunun kaza yaptığını duyan baba ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışılan acılı baba, dakikalarca gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman D. (61) idaresindeki 14 DV 401 plakalı kamyon, sokakta bisiklete binen 8 yaşındaki Furkan Çelik'e çarptı. Çocuğa çarptığını fark edemeyen kamyon sürücüsü yere düşen çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü Osman D. ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ailesi sinir krizleri geçirdi

Oğlunun kaza geçirdiğini duyan baba Hakan Çelik ve ailesi ise olay yerine geldi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile sinir krizleri geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışılan acılı baba dakikalarca gözyaşı döktü.

Çelik'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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