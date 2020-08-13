Kamyonun çarptığı apartmanın duvarı yıkıldı ESKİŞEHİR'de, park halindeyken yokuş aşağı hareket eden özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu sokaktaki apartmanın girişine çarptı.

ESKİŞEHİR'de, park halindeyken yokuş aşağı hareket eden özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu sokaktaki apartmanın girişine çarptı. Olayda, apartmanın duvarı yıkılırken, yaralanan olmadı.

Uluönder Mahallesi Özdeş Sokak üzerinde özel bir şirkete ait 26 AB 201 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı inen kamyon, bir apartmanın girişine çarparak durdu. Apartmanın duvarı yıkılırken, kazada yaralanan olmadı.

'ÇOCUKLAR OLSAYDI DAHA KÖTÜ OLURDU'İhbar üzerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon vinçle çıkarıldı. Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, "Ölen ya da yaralanan olmadığı için mutluyuz. Ama böyle bir kazanın olmaması için hafriyat kamyonu şoförlerinin daha dikkatli olması lazım. Burada çocuklar olsaydı çok daha kötü olurdu" dedi. Park halindeki hafriyat kamyonunun el freninin tam çekili olmadığı ve bu nedenle hareket ettiği tahmin ediliyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA