Kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu kadın öldü
Kırıkkale'de kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
09.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:04
Kırıkkale'de kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Zübeyir Turgut (66) idaresindeki 40 DR 520 plakalı kamyon, Tepebaşı Mahallesi 635. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Mujgan Rahmani'ye (30) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA