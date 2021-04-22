Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Kamyonun çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 3 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Adana'da 3 yaşındaki çocuk kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salih T. kullandığı 01 AGZ 550 plakalı kamyoneti ile 3 yaşındaki Hitem Hüseyin'e çarptı. Ardından sürücü Salih T. küçük çocuğu hemen özel bir hastaneye kaldırdı. Özel hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra Hitem Hüseyin Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Hitem Hüseyin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Salih T. gözaltına alındı. Ölen çocuğun cesedi ise otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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