Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu
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Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

04.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.11.2020 16:02
Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

BOLU'da, D-100 karayoluna inen 2 kurt, kamyonun çarpması sonucu telef oldu.

BOLU'da, D-100 karayoluna inen 2 kurt, kamyonun çarpması sonucu telef oldu. 

Dün gece saatlerinde D-100 karayolunun Baltalı köyü mevkiine inen biri dişi 2 kurda kamyon çarptı. Kurtlar çarpmanın etkisiyle yola savrularak telef oldu. Kamyon, yoluna devam etti. Bu sırada yoldan geçen Mustafa Dalkılıç hareketsiz yatan kurtları gördü. Dalkılıç, önce yol kenarına taşıdığı kurtları ardından otomobilinin bagajına koyup, götürerek uygun bir yere gömdü.


Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu
Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu
Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu
Kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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