KAMYONUN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL ALEV ALDI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde yaşanan kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Aydın Otoyolu Selatin Tüneli'nde yaşanan kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Yanan otomobilde ölenlerin Fatma Söylemez (47), eşi Hüseyin Söylemez (53), kızı Minel Söylemez (21) ve yakını Emir Gezici (10) olduğu öğrenildi. Fatma Söylemez'in oğlu otomobil sürücüsü Emre Söylemez (26) ile kamyon şoförü Murat Aslan'ın ise kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Emre Söylemez'in sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesirli Söylemez ailesinin, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan çocuğu Minel Söylemez'in okul işleri için Söke'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin tünele girmeden önce henüz belirlenemeyen bir sebeple durduğunu ve arkasından gelen kamyonun otomobile çarpıp tünel girişine kadar sürüklediğini, daha sonra da otomobilin alev alarak yanmaya başladığını belirledi. Öte yandan ölenlerin cenazesi savcının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı