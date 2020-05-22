Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

22.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:13

Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde ilçenin Kutlugün mahallesi Hacı Mehmet mevkiinde meydana geldi. Gümüşhane istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan İlhan Cihan yönetimindeki 61 K 5245 plakalı kamyon, önünde giden Metin Erol'un kullandığı 61 D 1338 plakalı minibüse henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada dolmuş içerisinde bulanan 5 kişi yaralanırken, yaralılar sıkıştıkları minibüsten itfaiye ekiplerinin yardımı ile güçlükle çıkartılarak ambulanslarla il merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kimliği belirlenemeyen bir kadın kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürerken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kamyonun arkadan çarptığı dolmuşta can pazarı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İHA

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