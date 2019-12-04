Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Haberler » 3. Sayfa » Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler

Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

04.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:13
Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

'de bir maden sahasında meydana gelen kazada kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçesinde Kuru Köprü ile Çatakdere Mahallesi arasında kalan maden ocağında meydana gelen olayda işçi Davut S. (46), patlayan tekeri değiştirmek için kamyonun altına kriko koydu. Krikonun kayması sonucunda kamyonun altında kalan Davut S. olay yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler