Kamyonun altına alan kadın öldü, torunu kazadan yara almadan kurtuldu
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Kamyonun altına alan kadın öldü, torunu kazadan yara almadan kurtuldu

Kamyonun altına alan kadın öldü, torunu kazadan yara almadan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de bindikleri aracının arıza yapması sonucu emniyet şeridinde bekleme yapan kadın ve torunu, freni patlayan kamyon altına aldı.

Denizli'de bindikleri aracının arıza yapması sonucu emniyet şeridinde bekleme yapan kadın ve torunu, freni patlayan kamyon altına aldı. Kadının hayatını kaybettiği kaza, 10 yaşındaki torunu yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hatice Nitelik ve 10 yaşındaki torununun içinde bulunduğu araç, arıza yapması sonucu emniyet şeridinde durdu. Bu sırada freni patlayan bir kamyon da, aynı yönde ilerlerken emniyet şeridine yanaştı. Otomobilden çıkan Hatice Nitelik ve torunu süratle ilerleyen kamyonun altında kaldı. Kaza sonrası yardıma koşan vatandaşlar, yara almayan çocuğu kamyonun altından kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Hatice Nitelik'in hayatını kaybettiğin belirledi. Otopsi için morga kaldırılan Nitelik'in cenazesi Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kamyonun altına alan kadın öldü, torunu kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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