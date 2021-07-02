YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
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YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'da damperi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu araç ve üst geçitte hasar meydana geldi.

Yalova'da damperi açılan kamyonun üst geçide çarpması sonucu araç ve üst geçitte hasar meydana geldi.

Yalova-İzmit karayolunda seyir halinde olan Erol Aslıhak (64) yönetimindeki damperi açık kalan 06 KYL 29 plakalı kamyon, öğle saatlerinde Çiftlikköy ilçesindeki üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun damperi üst geçide sıkıştı. Kazada araç ve üst geçitte maddi hasar oluştu.

Olay sonrasında tek şeritten verilen trafik nedeniyle karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Kamyonun vinçle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Götüntü Dökümü

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-Kamyondan detaylar

-Yoldan detaylar

Haber-Kamera: Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)

YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI
YALOVA'DA DAMPERİ AÇILAN KAMYON ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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