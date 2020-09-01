Kamyonu düğün arabası yaptı İZMİR'in Buca ilçesinde Ömer Sun (23) ve Bahar Sun (20) çifti, düğünlerine gelin arabasına çevirdikeri kamyonla gitti.

İZMİR'in Buca ilçesinde Ömer Sun (23) ve Bahar Sun (20) çifti, düğünlerine gelin arabasına çevirdikeri kamyonla gitti. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan inen gelin-damadın görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü. Kamyon şoförü damat, "Babam da kamyoncuydu. Kamyon benim evim" dedi.

Kamyon şoförü Ömer Sun, Bahar Sun ile evlilik kararı aldı. Nikahlanan çift, Kaynaklar bölgesindeki bir mekanda düğün yapmaya karar verdi. Damat Ömer Sun, bu özel günde çok sevdiği kamyonunu gelin arabasına çevirdi. Ömer Sun, gelin Bahar Sun'u tüllerle süslediği kamyonuyla alıp, düğünün yapılacağı mekana götürdü.Davetlilerin şaşkın bakışları arasında araçtan inen çiftin, cep telefonlarıyla çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Damat Ömer Sun, "Babam da kamyoncuydu. Annem beni kamyonda doğurdu. Çocukluğumdan beri kamyonculuk yaparım. Kamyon benim evim. Kamyonda yatar kamyonda yaşarım. Çok tehlikeler atlattım, kamyon benim her şeyim. Allah bize bugünleri nasip ettiği için mutluyuz, mesuduz. En büyük hayalimdi, yaptım. Hamdolsun Allah'a" dedi.

Kaynak: DHA