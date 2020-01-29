: Kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı- SAMSUN

29.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:59

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyonlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, limandan kömür, buğday, tüp, gübre gibi ürün ve eşya yüklenen kamyonlardan farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında durdurulan kamyon sürücüleri bir kişi tarafından oyalanırken, bir başka kişinin ise aracın kasasından ürün ve eşya çaldığı belirlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle 180 personelin katılımıyla şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.B. isimli kadın ile H.İ. ve C.İ. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ. ve C.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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