Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı - Haberler

Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı

Samsun'da kamyonlardan akü hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:15
Kamyonlardan akü hırsızlığı iddiasına gözaltı

'da kamyonlardan akü hırsızlığı olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi kamyonunu kurcalayan şahısların kaçtığı aracı polise ihbar etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, olayla ilgili B.A. (37) ve G.Ç.'yi (44) gözaltına aldı. Söz konusu şahısların iki kamyondan akü çaldıkları iddia edildi.


Polisteki sorgulanmaları tamamlanan B.A. ve G.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler