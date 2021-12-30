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Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin-Antalya D-400 karayolunda iki kamyon kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Mersin- Antalya D-400 karayolunda iki kamyon kafa kafaya çarpıştı, kazada bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapandı.

Kaza, Anamur ilçesinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur - Gazipaşa arasında 12. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ABJ 550 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen plakası öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden biri yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Araçlar uzun kuyruk oluştururken, kazaya karışan kamyonların çekilmesinin ardından yolun trafiğe açılacağı belirtildi. - MERSİN

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

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