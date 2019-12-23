Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı
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Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı

Van'da kamyonla otobüsün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

23.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:55
Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı

'da kamyonla otobüsün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, kampüsü yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi ile kampüs arasında yolcu taşımacılığı yapan Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile bir kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
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