Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı
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Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

13.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:33
Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'den Vize istikametine seyreden Nurettin S. idaresindeki 41 UT 859 plakalı hafriyat kamyonu ile Nesemi A. idaresindeki 43 UV 861 plakalı yolcu minibüsü kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Nesemi A. ve minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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