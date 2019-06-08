Kamyonla midibüs çarpıştı: 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi halk midibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Eğriçam idaresindeki 09 M 0615 plakalı midibüsle Aziz Kıvrak'ın kullandığı 48 FN 384 plakalı kamyon, Aydın-Muğla kara yolundaki Otogar kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile midibüsteki 5 yolcu, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulaşıma kapanan Aydın-Muğla karayolu, çalışmaların ardından açıldı.

Kaynak: AA