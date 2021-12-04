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Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'ndeki Lise Yolu'nda meydana geldi. S.A. yönetimindeki kamyon ile A.S. idaresindeki Toyota Hilux, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif yaralanan iki aracın sürücüsü hastaneye kaldırılırken, şarampole yuvarlanmak üzere olan Toyota Hilux ise iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu alandın çıkartıldı. - HAKKARİ

Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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