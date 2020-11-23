Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken, içinde çalan telefona polis cevap veremedi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 08.30 sırasında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Varsak istikametine seyir halinde bulunan Şavki K. (49) idaresindeki 07 ZH 500 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.H. idaresindeki 07 AFS 60 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil metrelerce savrularak karşı şerit kenarında durdu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki iki kişiyi güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Şavki K. ve yanındaki yolcu Osman U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kağıt gibi hurdaya dönen otomobilde uzun süre inceleme yaptı. Otomobilin içinde ve yerde alkol kutularının olduğu görüldü. Polis ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde çalan cep telefonuna ise cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bölgede çiftçilik yaptıkları öğrenilen iki kişinin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zincir bir markete ürün taşıyan kamyonun şoförü ise ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü.

(İsa Akar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı