Kamyonla Kafa Kafaya Çarpışan Minibüs Şoförünün Hayata Tutunduğu Anlar, Sosyal Medyayı Salladı
Ukrayna'da gerçekleşen trafik kazasında, minibüsün süren şoförün hayatta kaldığı an kamerayla kaydedildi. O görrntüler büyük ilgi gördü.
Ukrayna'da kaydedilen görüntüde, yan yola geçen dağıtım minibüsü kamyonla çarpıştı. Kazada hayatta kalan şoförün görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI
Görüntüde, dağıtım elemanı direksiyon başında uyuya kaldı. Uyuya kalınca aracı yan yola süren şoför, karşıdan gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Dehşet verici kazada, uyuya kalan minibüs şoförünün hayata tutunduğu anlar kamerayla kaydedildi. O görüntüler sosyal medyada ilgileri üzerine topladı.