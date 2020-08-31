Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çorum'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletteki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

31.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:07

Çorum'da kamyonla çarpışan elektrikli bisikletteki biri çocuk 2 kişi yaralandı.

A.Ü. idaresindeki 06 KIB 61 plakalı kamyonla H.G'nin (55) kullandığı elektrikli bisiklet, Samsun-Ankara kara yolu Buharaevler kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan elektrikli bisikletin kadın sürücüsü ile torunu M.K. (8), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü A.Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kamyonla elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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