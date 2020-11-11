Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

11.11.2020 19:48 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:51
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonetle çarpışarak yoldan çıkıp, devrilen traktör sürücüsü Yusuf Er (18) hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, kamyonetle çarpışarak yoldan çıkıp, devrilen traktör sürücüsü Yusuf Er (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında kırsal Özbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Özbaşı Mahallesi yönüne giden Hasan Ekiz (62) yönetimindeki 09 SZ 107 plakalı kamyon, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Yusuf Er'in kullandığı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan traktör, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktör sürücüsü Yusuf Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Er'in cesedi, Söke Fahime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Hasan Ekiz ise jandarma ekipleirnce gözaltına alındı. 


Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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