Kamyonla çarpışan pikap sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyon ile çarpışan pikap sürücüsü ağır yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyon ile çarpışan pikap sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Ibrıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Berke Yirmibeş (23) idaresindeki 78 YA 525 plakalı pikap, Yenice istikametine seyir halindeyken Nihat Tunca idaresindeki 34 HD 312 plakalı odun yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü Yirmibeş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü Yirmibeş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışma sonrası araç hurda yığınına döndü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı