Kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, kamyonla çarpışarak, takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
21.09.2020 23:46 | Son Güncelleme: 21.09.2020 23:57

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, kamyonla çarpışarak, takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara yolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yaşar Güler (53) yönetimindeki 34 BS 2361 plakalı otomobil, Coşkun Altundaş (34) yönetimindeki 35 AG 8541 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak, takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Güler ile araçta bulunan eşi Nuran Güler (47) ve kızları Naz Güler (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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