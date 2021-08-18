Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yönde ilerleyen kamyon ve otomobil şehirler arası yolda çarpıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yönde ilerleyen kamyon ve otomobil şehirler arası yolda çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilden 2 kişi şans eseri yaralı olarak kurtuldu

Kaza, bu sabah saat 08.15 sıralarında Keşan - İstanbul Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan Keşan istikametinde seyreden G.K. idaresindeki 59 KE 479 plakalı otomobil, yine aynı yönde seyreden İ.B. yönetimindeki 59 HK 285 plakalı otomobile bilinmeyen bir sebeple arkadan çaptı. Kazada kullanılamaz hale gelen aracın içindeki sürücü G.K. ile birlikte yolcu olarak bulunan eşi M.K. yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken; yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon şoförü İ.B. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - EDİRNE

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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