Kamyonla çarpışan otomobil, ağaca çarptı: 5 yaralı AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

AFYONKARAHİSAR'da, kamyonla çarpışan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Afyonkarahisar- İzmir çevre yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Recep Oruç'un kullandığı 03 RG 512 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Murat Uyanıker yönetimindeki 43 LB 506 plakalı kamyon çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak, durdu. Kazada sürücü Recep Oruç ve otomobildeki Ayşe, Huriye, Emine ve Recep Oruç yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA