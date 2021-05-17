Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Sefa Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü Sefa Kocaman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi'ne bağlı Laka Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Onur Ç. yönetimindeki kullandığı 06 BP 6994 plakalı kamyon, Sefa Kocaman idaresindeki 09 ACF 511 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kocaman yol kenarına savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

 


Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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