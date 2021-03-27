Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü İlker Pınar (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde önünde seyreden kamyona çarpan motosikletin sürücüsü İlker Pınar (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Buca- Bornova istikameti çevreyolunda meydana geldi. Buca yönüne giden İlker Pınar yönetimindeki 34 AGC 008 plakalı motosiklet, önünde seyreden B.Ö. yönetimindeki 34 KL 9772 kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sürüklenen Pınar, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis karayolunda güvenlik önlemi alınırken, Pınar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmir Adliyesi'nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan İlker Pınar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY