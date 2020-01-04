Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

04.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:22
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Cemalettin Akçelik'in kullandığı 34 AKV 79 plakalı kamyon, Borsa Mahallesi Site Bulvarı kavşağında Erkan Cingöz (26) idaresindeki 05 FF 933 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Cingöz, 112 Acil Servis ekibince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cingöz'ün ilçenin Kerimoğlu köyünde vekil imamlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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