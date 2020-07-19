Kamyonetten iki akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Kamyonetten iki akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kamyonetten akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kamyonetten iki akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
19.07.2020 21:21 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:31

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kamyonetten akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sarıoğlu Mahallesi'nde plakasız kamyonetinden iki akü çalınan Orhan Kaplan, polise ihbarda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gözaltına alınan zanlı Serkan Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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