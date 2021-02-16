Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

16.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:28
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurduELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten fırlayıp, park halindeki TIR'a çarpan lastiğin kara yolunda tehlike oluşturması, dinlenme tesisi çalışanı tarafından önlendi.

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, seyir halindeki kamyonetten fırlayıp, park halindeki TIR'a çarpan lastiğin kara yolunda tehlike oluşturması, dinlenme tesisi çalışanı tarafından önlendi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkisinde, dinlenme tesisi yakınında, seyir halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonetten fırlayan lastik, park halinde olan TIR'a çarptı. Seyir halindeki hafif ticari aracı da teğet geçen lastiği gören dinlenme tesisi çalışanı, kara yolunda tehlike oluşturmaması için önünde durdu. Tesisin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre personel, hızı azalan lastiği önünde durarak, sarsılmasına rağmen durdurdu. Tesis çalışanı, daha sonra lastiği kamyonetin sürücüsüne teslim etti. 

Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Osman Kavala Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Demet Özdemir Meghan Markle
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:38:51. #1.15#
title