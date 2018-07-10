Kamyonetten düşen meyve ve sebze kasaları yola saçıldı

KİLİS - Kilis'te, seyir eden bir kamyonetten kasaların düşmesi sonucu meyve ile sebzeler karayoluna saçıldı.

Kilis'te Bayındırlık Kavşağında Suriyeli Muhammet El Sait yönetimindeki 06 EU 2481 plakalı kamyonet seyir ederken, kamyonetin kasasında bulunan meyve ile sebzelerin bulunduğu kasaların düşmesi sonucu meyve ile sebzeler karayoluna saçıldı. Meyvelerin yola döküldüğünü gören Trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldıktan sonra meyve ile sebzelerin kaldırılmasını sağladı. Vatandaşlar ile polislerin yardımı ile karayoluna dökülen meyve ile sebzeler, kamyonete yeniden yüklenirken, yere saçılan meyve ile sebzelerin görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu.

Kısa süre içerisinde yerlere dökülen meyve ile sebzeler toplanarak kamyonetlere yüklendi.