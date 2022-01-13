Kamyonetten çaldığı kredi kartıyla 'temassız' alışveriş yaptı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta park halindeki kamyonetten kredi kartı ve cep telefonu çalan hırsız bir tekel bayiden 6 seferde toplam bin 700 liralık temassız alışveriş yaptıktan sonra polis tarafından yakalandı. Hırsız güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Balıkyolu Caddesi'nde 30 Aralık 2021 günü meydana geldi. S.A. isimli şahıs park halindeki bir kamyonetin açık camından cep telefonu ve kredi kartı çaldıktan sonra kaçtı. S.A. çaldığı kredi kartıyla bir tekel bayiden 6 kez temassız ödeme yaparak bin 700 liralık harcama yaptı. Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis, alışveriş yaparken de güvenlik kameralarına yansıyan S.A.'yı Esenyurt'ta yakaladı. 'Otodan hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

S.A.'nın kamyonetten hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.A.'nın kamyonetin açık camından uzanarak cep telefonu ve kredi kartını çaldığı görülüyor.

(Erdal Can İçelli-İHA)