Kamyonetten 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonetten 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kamyonetten 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyonettin arka kısmından 4 adet plastik tank içinde toplamda 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyonettin arka kısmından 4 adet plastik tank içinde toplamda 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda yaptığı operasyonda bir kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Kamyonetten 2 şüpheli indirilerek arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada aracın arka kısmında 3 adet bin litre kapasiteli ve 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank içerisinde marker cihazı ile ölçümünde geçersiz sınıfına giren toplam 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonetten 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:39:50. #1.16#

title