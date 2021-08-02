Kamyonetten 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli'de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyonettin arka kısmından 4 adet plastik tank içinde toplamda 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyonettin arka kısmından 4 adet plastik tank içinde toplamda 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda yaptığı operasyonda bir kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Kamyonetten 2 şüpheli indirilerek arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada aracın arka kısmında 3 adet bin litre kapasiteli ve 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank içerisinde marker cihazı ile ölçümünde geçersiz sınıfına giren toplam 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı