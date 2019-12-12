Kamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktı
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Kamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktı

ADANA'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerildi, 2 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:55
Kamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktı

'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 'den yola çıkan ve 'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşıdığı tespit edilen kamyoneti Adana'da durdurdu. Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı aramada kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan A.Ç ve E.C.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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