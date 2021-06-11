Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu
Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu Arnavutköy'de kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu Arnavutköy'de geri dönüşüm malzemeleri ile yüklü olan bir kamyonet yolda ilerlediği sırada kasasında bulunan yükler yere savrulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt...
Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu
Arnavutköy'de kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu
İSTANBUL - Arnavutköy'de geri dönüşüm malzemeleri ile yüklü olan bir kamyonet yolda ilerlediği sırada kasasında bulunan yükler yere savrulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerleyen kamyonetin kasasında bulunan geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu. Kamyonetin kasasında bulunan fazla malzemeler yere saçılırken, kamyonetin yolculuğu cadde boyunca devam etti. Malzemelerin yere saçılmasına karşın kamyonetin devam etmesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak