Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu

Kamyonetteki geri dönüşüm malzemeleri yola savruldu Arnavutköy'de kamyonetin kasasındaki malzemeler yola savruldu Arnavutköy'de geri dönüşüm malzemeleri ile yüklü olan bir kamyonet yolda ilerlediği sırada kasasında bulunan yükler yere savrulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt...