Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı
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Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı

Kamyonetteki ev eşyalarının içinden 114 kilo esrar çıktı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan bir kamyonetin taşıdığı ev eşyalarının içerisinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan bir kamyonetin taşıdığı ev eşyalarının içerisinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında ev eşyası taşıyan bir kamyoneti durdurup, arama yaptı. Aramada, ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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