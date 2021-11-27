Kamyonette sıkışan sürücü ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Ölüdeniz Caddesi Oluklu mevkisinde Ali Gürhan yönetimindeki 48 PA 099 plakalı kamyonet yağmur sonrası kaygan zemin nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan titiz çalışma sonucu sürücü Gürhan, kısa sürede kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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