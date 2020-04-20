Kamyonette 3 bin 700 litre kaçak mazot ele geçirildi DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetinde 3 bin 700 litre kaçak mazot ile yakalanan A.C., gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetinde 3 bin 700 litre kaçak mazot ile yakalanan A.C., gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, 3 bin 700 litre kaçak mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA