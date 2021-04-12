Kamyonetlerin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü öldü

ESKİŞEHİR'de kontrolünden çıkan kamyonetle karşı şeride geçerek başka bir kamyonete çarpan ve ağır yaralanan Bünyamin Arıkan (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de kontrolünden çıkan kamyonetle karşı şeride geçerek başka bir kamyonete çarpan ve ağır yaralanan Bünyamin Arıkan (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Bünyamin Arıkan yönetimindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet, Teknik Üniversite Sakintepe girişi önünde karşı şeride geçerek, Ali Eren (25) yönetimindeki 26 UH 093 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Arıkan, ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Arıkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Arıkan'ın yakınları sosyal medya üzerinden baş sağlığı mesajları yayınlarken, kazada yaralanan diğer 6 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı