Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

13.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:38

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Yeni Mahalle ile çevre yolun birleştiği noktada meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA