Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Haber

Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:38
Kamyonetler kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

'nin ilçesinde kamyonetlerin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, ile çevre yolun birleştiği noktada meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.