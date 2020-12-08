Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı
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Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

08.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:06
Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetlerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ 14. Etapta bulunan kavşakta meydana geldi. Bahri Özçiçek yönetimindeki 65 AE 969 plakalı Renault Kangoo ile Mesut Arvas yönetimindeki 16 H 6997 plakalı Fiat Forino marka araçlar çarpıştı. Kazada 4'ü hafif 5 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı
Kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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