Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
13.07.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:09
Van'ın Erciş ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA