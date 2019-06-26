Kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde aynı istikamete giden 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Girne Köprüsü üzerinde aynı istikamete seyreden Murat A. kontrolündeki 01 HJ 439 plakalı kamyonetle, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 VR 9111 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Murat A. ile kamyonette bulunan 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan köprü, kamyonetlerin kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA