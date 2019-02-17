Kamyonetle Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde, Samsun'dan Ordu yönüne giden R. A. (55) idaresindeki 07 DAB 55 plakalı tır, A.A'nın (33) kullandığı 55 RL 842 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, A.A. ile yanında bulunan Y.A. (34) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA