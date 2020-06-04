Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
04.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:18

Konya'nın Yunak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak Merkez Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 26 KT 810 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 42 ACD 165 plakalı araç sürücüsü otogar kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan M.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan M.Y. ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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