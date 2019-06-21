Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kars'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kars'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Çelik idaresindeki 36 KC 044 plakalı kamyonet, Karayolları kavşağında Erol Duman yönetimindeki 25 AAL 405 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle Duman'ın idaresindeki otomobil ise elektrik direğine çarparak durabildi.

Kaynak: AA
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