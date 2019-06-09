Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Öztürk'ün kullandığı 11 DT 547 plakalı otomobille karşı yönden gelen Yekta Yılmaz idaresindeki 07 FHY 05 plakalı kamyonet, Kızılağaç Mahallesi'nin Meydan Alanı mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Mehmet Dönmez ile Murat Çavaş, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dönmez, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir otelin çamaşırhanesinde çalışan Dönmez'in arkadaşıyla mesaiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA