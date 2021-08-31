Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Baykan karayolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Baykan karayolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde karayolu üzerindeki Yenice Karakolu yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonetle minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. - BİTLİS

Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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